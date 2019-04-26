Женщина сходила к врачу и неожиданно родила ребенка другой расы

Жительница Великобритании неожиданно родила ребенка другой расы. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Супружеская пара, пожелавшая сохранить анонимность, впервые обратилась в клинику лечения бесплодия американского штата Коннектикут в январе 2015 года. Тогда супруги заморозили эмбрионы — яйцеклетки донора, оплодотворенные спермой мужа, чтобы воспользоваться ими в будущем. В апреле 2016 года женщина родила первого сына благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

В декабре 2017 года семья решила завести второго ребенка, используя хранящийся в клинике эмбрион. Повторное ЭКО прошло успешно, и в августе 2018 года женщина снова родила. Однако, по словам матери, кожа новорожденного оказалась намного темнее, чем у его отца, старшего брата и донора. Проведенный ДНК-тест подтвердил, что ее супруг не является биологическим отцом младенца.

В ноябре прошлого года пара подала иск в суд против клиники. «Несмотря на то, что они любят второго сына и заботятся о нем, он не приходится им биологическим ребенком, — говорится в материалах дела. — Они ежедневно теряются в догадках, кто отец этого младенца».

Также остается неизвестным, где находится эмбрион, который изначально принадлежал им, и каким образом произошла путаница. Представители клиники предстанут перед судом не ранее сентября 2021 года.

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