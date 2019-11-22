Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его

В Уэльсе, Великобритания, один пациент погиб и двое нуждались в лечении после пересадки зараженного донорского органа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

В ходе расследования выяснилось, что в августе 2015 года трансплантолог случайно порезал желудок донора во время извлечения других органов, и на них попала содержавшаяся в нем жидкость. В результате врачебной ошибки несколько органов оказались заражены грибковой инфекцией Candida albicans, возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами. Доктор не предупредил о своей оплошности коллег, и три пациента получили зараженные органы.

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36-летний пациент, имя которого не раскрывается, умер от аневризмы, спровоцированной зараженной печенью донора. 25-летнему больному незамедлительно удалили пересаженную с инфекцией почку, он проходил лечение в больнице. У третьего пациента, которому 44 года, также ухудшилось состояние после трансплантации почки и поджелудочной железы.

Расследование началось после того, как хирурги Департамента здравоохранения Университета Кардиффа и Вейла обеспокоились состоянием 25-летнего пациента. Его вынужденно ввели в искусственную кому и сделали ему 16 переливаний крови и процедуру диализа. Виновный в произошедшем трансплантолог утверждает, что действительно оставил на желудке донора еле заметную царапину, но не придал этому значения.

Врач не задокументировал инцидент, поэтому ни врачи, ни пациенты не знали о риске заражения инфекцией. 25-летний пациент подал в суд на благотворительную организацию Oxford Trust, где работает этот трансплантолог. Представители фонда признали вину и выплатили больному компенсацию в 215 тысяч фунтов стерлингов (17,7 миллиона рублей).

В сентябре сообщалось о специалистке по акупунктуре из Гамильтона в Новой Зеландии, которая воткнула иглы пациентке слишком глубоко и проткнула ей легкие. Врач лечила женщине травму запястья.

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