Подругу бизнесмена-педофила обвинили в «подготовке» его жертв к насилию

На одном из судебных заседаний по делу Гислейн Максвелл, обвиняемой в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, выступили несколько девушек. Они рассказали, как женщина использовала их и пыталась «подготовить», прежде чем их насиловал бизнесмен-педофил Джеффри Эпштейн. Об этом сообщает Reuters.

Одна из свидетельниц, 44-летняя женщина Кейт, рассказала, что в 17-летнем возрасте Максвелл принудила ее сделать Эпштейну массаж, который перетек в секс. После таких связей подруга бизнесмена убеждала Кейт в том, что она «хорошая девочка». Кроме того, Максвелл «подбирала» несовершеннолетних, которые уже были жертвами сексуального насилия или домогательств — так, например, можно сказать о еще одной пострадавшей — Кэролин. Она стала жертвой Эпштейна и его друзей в 14-летнем возрасте. До этого женщина подверглась домогательствам со стороны родного деда (тогда ей было 4 года).

Кроме того, прокуроры предоставили суду более десятка фотографий, которые говорят о характере отношений между Максвелл и Эпштейном. В 1990-х годах они были любовниками, но и потом, когда их романтические отношения завершились, остались друзьями.

Очередное судебное заседание, которое должно было пройти 9 декабря, перенесли на неопределенный срок в связи с плохим самочувствием одного из адвокатов.

Максвелл грозит до 40 лет тюрьмы. Прокурор Лара Померанц заявила, что обвиняемая с самого начала участвовала в насилии над несовершеннолетними вместе с Эпштейном.

Американского финансиста считают виновным в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он, предположительно, свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.

