Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мишустин призвал развеять мифы о товарах из России

Мишустин призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт

Фото: пресс-служба правительства РФ

В России производятся товары хорошего качества. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России», передает ТАСС.

«Нужно активно продвигать отечественную продукцию, демонстрируя преимущества, надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — призвал он. Мишутин считает, что расширение внешней торговли является мощным драйвером развития российской экономики.

Глава кабмина призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт. На данный момент их в России менее одного процента. Мишустин отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт страны в этом году превысит 180 миллиардов долларов, что станет самым высоким показателем за последние три года.

«Уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия», — сказал он. Власти планируют к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Западные страны используют недобросовестную конкуренцию, чтобы удерживать доминирующие позиции, в этом их ранее обвинил Мишустин. Западные партнеры расширяют протекционистские меры, незаконные односторонние санкции, считает он.

Материалы по теме:
Иллюзия стабильности. Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Иллюзия стабильности.Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
11 ноября
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
Канье Уэст вновь попросил Ким Кардашьян вернуться к нему
Иммунолог объяснил малое число штаммов COVID-19 при тысячах мутаций
Травматолог дал советы по безопасному передвижению по городу зимой
Мужчина показал легкий способ оторвать клейкий ценник с подарка
Работу приложения Сбера восстановили после сбоя
Последствия ДТП с Maserati в центре Москвы сняли на видео
В России предложили увеличить штрафы за вред природе
Сотрудница устала от придирок начальника и взорвала рабочее место
Названо условие для роста биткоина выше 500 тысяч долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter