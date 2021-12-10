Мишустин призвал развеять мифы о товарах из России

В России производятся товары хорошего качества. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России», передает ТАСС.

«Нужно активно продвигать отечественную продукцию, демонстрируя преимущества, надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — призвал он. Мишутин считает, что расширение внешней торговли является мощным драйвером развития российской экономики.

Глава кабмина призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт. На данный момент их в России менее одного процента. Мишустин отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт страны в этом году превысит 180 миллиардов долларов, что станет самым высоким показателем за последние три года.

«Уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия», — сказал он. Власти планируют к 2030 году увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Западные страны используют недобросовестную конкуренцию, чтобы удерживать доминирующие позиции, в этом их ранее обвинил Мишустин. Западные партнеры расширяют протекционистские меры, незаконные односторонние санкции, считает он.