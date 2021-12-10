Минтранс Крыма сообщил о штатной работе Керченского пролива

В Керченском проливе судоходство происходит в штатном режиме. Об этом заявили в министерстве транспорта Крыма, сообщает РИА Новости.

«Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме», — заявили в региональном Минтрансе.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования России об изменении курса, 9 декабря. Корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

В Совфеде инцидент с украинским судном назвали наглой вылазкой. По словам Сенатора Сергея Цекова, своими действиями Украина проверяла Россию на прочность.