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В Крыму инцидент с судном Украины у Керченского пролива назвали наглой вылазкой

Сенатор Цеков: Украина устроила провокационную вылазку с кораблем у Керченского пролива

Фото: George Chernilevsky / Wikipedia

Украина с помощью военного корабля «Донбасс», который приблизился к Керченскому проливу, устроила наглую провокационную вылазку и проверяла Россию на прочность. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

«Это была проверка нас на прочность. Но теперь, думаю, само информационное сопровождение инцидента предостережет Киев от подобных провокаций», — сказал Цеков. По его словам, во время инцидента российская погранслужба действовала четко.

Ранее сенатор Владимир Джабаров усомнился в возможности Украины повторить провокацию в Черном море, которая произошла в 2018 году. Он считает, что даже самые близкие союзники Киева не поддержали бы подобные действия. Российская погранслужба применила бы силу, если бы украинское судно не развернулось и не следовало указаниям.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив. В погранслужбе действия Украины назвали провокационными и угрожающими безопасности мореплавания.

В ноябре 2018 года два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны, их передали Киеву в 2019 году.

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Анастасия Шейкина
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