В Совфеде усомнились в возможности Украины повторить провокацию в Черном море

Украина вряд ли решится на повторную провокацию с военным кораблем в Черном море, так как союзники Киева не поддержали бы подобного решения властей. Усомнился в возможности Украины нарушить российскую границу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования России об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

«Если бы украинский корабль не развернулся, его бы остановили на подходе к Керченскому мосту, а в случае неповиновения была бы применена сила», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что даже самые близкие союзники Киева не поддержали бы его действия. Сенатор понадеялся, что Украина больше не устроит подобную провокацию.

Ранее от провокаций в Керченском проливе предостерег член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, когда в 2018 году Украина пыталась устроить подобную провокацию, со стороны России «были предприняты очень профессиональные и своевременные меры».

