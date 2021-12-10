В Госдуме предостерегли Украину от провокаций в Керченском проливе

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предостерег Украину от провокаций, подобно той, которая произошла у Керченского пролива с кораблем Донбасс. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ», — сказал депутат, отметив, что Россия помнит 2018 год, когда Украина попыталась это сделать. Тогда «были предприняты очень профессиональные и своевременные меры».

Политик отметил, что военной угрозы для России нет, но подобные провокации создают препятствия для передвижения гражданских судов в акватории. «Военной угрозы это не представляет для Российской Федерации», — сказал Шхагошев, добавив, что эти провокации угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне.

Вечером 9 декабря в ФСБ сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс не выполняет. Утром он снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керчи, заявок на прохождение пролива от украинской стороны не было.