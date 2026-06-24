Актер Орландо Блум вышел в свет с 28-летней возлюбленной в микрошортах

Британский актер Орландо Блум вышел в свет с откровенно одетой молодой возлюбленной — 28-летней швейцарской моделью Луизой Ламмель. Материал приводит Daily Mail.

Пару запечатлели на улице во время похода на показ в рамках Недели мужской моды в Милане. Манекенщица предстала перед камерой в облегающем белом кроп-топе, сквозь который просвечивал черный бюстгальтер, и джинсовых микрошортах с бахромой. В свою очередь, 49-летний Блум надел рубашку и брюки бежевого оттенка, бейсболку и солнцезащитные очки.

Отмечается, что Ламмель построила успешную карьеру и стала лицом таких брендов, как L'Oreal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor и Calvin Klein. Об отношениях модели с актером заговорили после совместного посещения матча Национальной футбольной лиги (Супербоул) в феврале. При этом источник сообщал изданию The Sun, что к указанному моменту они встречались уже несколько месяцев.

Блум также состоял в отношениях с американской певицей Кэти Перри, которая родила ему дочь. Летом 2025 года пара объявила о разрыве после девяти лет, проведенных вместе. Впоследствии стало известно о романе Перри с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Ранее в июне возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась топлес для французской версии журнала Harper’s Bazaar.