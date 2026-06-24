Диетолог назвала некоторые виды роллов полезными для здоровья

Диетолог Мухина: Японские роллы и суши в небольшом количестве полезны для здоровья

Японские роллы и суши в небольшом количестве полезны для здоровья, заявила диетолог Марият Мухина. В беседе с Национальной службой новостей (НСН) она объяснила, что рис с рыбой — это кладезь полезных веществ.

При этом американские аналоги роллов, такие как «Филадельфия» и «Калифорния», уже не так безвредны. Особенно они не рекомендуются людям с проблемами с ЖКТ, а также беременным и детям.

«Из полезного в роллах есть жирная рыба: лосось, тунец, угорь, где содержатся омега-3 и белок. Те же самые нори приносят в наш рацион и йод, и витамины группы А, В. Однако йод будет полезен, только если нет у человека аутоиммунного тиреоидита. Тунец же находится на нижней стадии пищевой цепочки и накапливает в себя все тяжелые металлы, поэтому категорически противопоказан детям и беременным. Опять же рыба должна быть замороженная, потому что в этом случае погибают паразиты. Если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то это тяжелая пища. Тогда нужно отказаться от всех американских крем-чизов, "Филадельфии" и спайс-версий роллов», — рассказала специалист.

Она порекомендовала употреблять не более 150 граммов рыбы и 200 граммов риса в день, то есть примерно семь штук суши, чтобы избежать вреда для здоровья.

Ранее россиянам порекомендовали два вида суши при похудении. Самыми легкими вариантами считаются те, где минимум соусов, сыра и жарки.