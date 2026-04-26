07:35, 26 апреля 2026

Россиянам порекомендовали два вида суши при похудении

Эксперт Селезнев: Сашими и маки с огурцом — лучшие варианты суши для похудения
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Суши и роллы можно вписать в рацион даже при похудении, но их калорийность сильно зависит от состава и способа приготовления, рассказал основатель федеральной сети «Доставка Кайфа» Денис Селезнев. Какие позиции считаются самыми легкими, а какие лучше ограничить, эксперт объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Селезнев объяснил, что роллы сами по себе — достаточно калорийная еда, потому что по технологии в рис добавляют заправку Мицукан с большим количеством сахара, чтобы рис не разваливался. Самые легкие варианты те, где минимум соусов, сыра и жарки: сашими без риса, маки с тунцом или лососем, онигири и маки с огурцом, посоветовал он. Самыми калорийными эксперт назвал запеченные роллы с сырной шапкой, темпура-роллы в кляре и роллы с угрем под соусом унаги.

«Один такой ролл по калориям может равняться двум-трем обычным. Определить тяжелый ролл можно даже на глаз: он толстый, залит соусом, запеченный или с хрустящей корочкой. Легкий ролл, наоборот, тонкий, в нем видно рис и начинку, нет "шапок" и соуса сверху», – поделился он.

Эксперт отметил, что сами по себе суши не вредная еда, все решают выбор, количество и частота. Он не рекомендует сочетать в одном заказе несколько тяжелых роллов и злоупотреблять соусами.

«Мой личный лайфхак — заказывать половинки порций. Так можно попробовать больше позиций и при этом не перебрать калорий. Моя личная норма (так как я тоже слежу за питанием) – порция из восьми штук, поэтому например на двоих мы берём четыре вида половинок. Это и удовлетворяет страсть к роллам, и не перегружает по калориям», – рассказал специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на признаки качественных суши: у свежей рыбы яркий цвет, рис держит форму, подача аккуратная. Настораживать, по его словам, должны кашеобразный рис, тусклого цвета или сухой лосось, обилие соуса «чтобы скрыть» вкус и подозрительно низкая цена, потому что качественное сырье, особенно морепродукты, стоит недешево. Селезнев рекомендует перед покупкой также смотреть отзывы на сайтах-отзовиках и фото роллов, которые там публикуют люди.

Ранее стало известно, что в России значительно вырос спрос на шаурму и сэндвич-роллы, которые продаются в сетевых розничных магазинах. Складывающуюся тенденцию аналитики объясняют ростом популярности готовой еды из торговых сетей.

