Бурятию посетила «королева холода»

Бурятию посетила путешественница-экстремал Шолпана Зиганшина

На прошедших выходных в Бурятии побывала известная путешественница Шолпана Зиганшина. Спортсменку прозвали «королевой холода», так как она прославилась экстремальными погружениями в холодную воду, пишет «Байкал Дейли».

Шолпана является параатлетом (слабовидящая). Она участвовала и занимала призовые места в различных чемпионатах, а также в кубке мира по зимнему плаванию. За свою карьеру спортсменка удостоилась 32 наград в разных соревнованиях.

Сама она родом из Казахстана, но с 2017 года живет в России. Свой последний ледяной заплыв «королева холода» провела на Байкале, в Нижнеангарске. Атлетка посетила северобайкальский поселок в ходе одиночной экспедиции, которую она назвала «Северный меридиан» из-за протяженности маршрута от Северного полюса до Антарктиды.

В Бурятии спортсменка порадовала местных жителей мастер-классом по закаливанию.

Ранее в Бурятии рой комаров облепил машину россиянина. Насекомые окружили машину с пассажирами и не давал им выйти.