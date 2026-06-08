Продажи автомобилей с пробегом в России взлетели

«Дром»: Продажи подержанных автомобилей в России с начала года выросли на 20 %

По итогам первых пяти месяцев 2026 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 20 процентов, а отдельно за весну — на 25 процентов. Об этом со ссылкой на данные автомобильного портала «Дром» сообщает РИА Новости.

Самый сильный результат показали автомобили китайского производства — плюс 55 процентов, а наименьший рост продемонстрировали отечественные модели — плюс 14 процентов. В целом особенно активный рост начался с марта.

Аналитик портала Игорь Олейников заметил, что по сравнению с прошлыми годами сильно сократился ввоз автомобилей с мощностью выше 160 лошадиных сил, но увеличились поставки тех, у которых мощность ниже этого порогового значения.

Сильнее всего продажи взлетели у Honda Freed, Honda Stepwgn и Volkswagen Golf — на 76, 60 и 58 процентов соответственно.

Ранее «Газпромбанк автолизинг» и агентство «Автостат» подсчитали, что в апреле на приобретение автомобилей с пробегом россияне потратили 640 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше, чем в марте, и на 14 процентов больше, чем годом ранее.