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11:38, 8 июня 2026Россия

Российский боец в реанимации сделал предложение пострадавшей от атаки дрона ВСУ девушке

RT: Девушку, которой боец сделал предложение в реанимации, перевезли в больницу Ярославля
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский боец сделал предложение пострадавшей от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республике девушке прямо в реанимации. На данный момент россиянку перевезли в больницу Ярославля, cообщает RT.

В момент атаки девушка прикрыла собой сына и тем самым спасла его, но получила ранения, в результате которых более суток боролась за собственную жизнь. Находясь в реанимации, она получила предложение руки и сердца от военнослужащего, к которому и направлялась на попавшем под обстрел автобусе.

По данным издания, на данный момент россиянка перенесла несколько операций. Как рассказала тетя девушки, она по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В частности, по дороге в Ярославскую область у нее была высокая температура. При этом сына девушки уже выписали, он дома.

Об атаке беспилотника ВСУ на автобус МоскваСимферополь стало известно 3 июня. Сообщалось, что пострадали 12 человек. Еще семерых пассажиров спасти не удалось.

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