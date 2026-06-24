Любовь к одному привычному продукту связали с более низким риском развития диабета

BMC Medicine: Потребление лука связано со снижением риска диабета и повышенного давления

Любовь к луку может быть связана с более низким риском развития диабета и повышенного давления. К такому выводу пришли ученые, разработавшие новый подход к изучению влияния питания на здоровье. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Исследователи проанализировали генетические данные сотен тысяч участников и сосредоточились на генах, отвечающих за восприятие вкусов и запахов. Такой подход позволяет точнее определить, какие пищевые предпочтения формируются биологически, и снизить риск ошибок, связанных с образом жизни или социальными факторами.

В ходе работы ученые выявили десятки генетических вариантов, связанных с предпочтением определенных продуктов. Наиболее надежные результаты были получены в отношении любви к луку. Анализ показал, что генетически обусловленная склонность к этому продукту связана с более низким систолическим и диастолическим артериальным давлением, а также со сниженным риском развития сахарного диабета второго типа.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что употребление лука само по себе защищает от диабета. Однако новая методика может помочь точнее оценивать причинно-следственные связи между рационом и заболеваниями. По мнению ученых, использование генетики вкуса и обоняния позволит получать более надежные данные о влиянии продуктов питания на здоровье человека.

Ранее стало известно, что регулярные силовые тренировки в среднем возрасте снижают риск диабета 2 типа.