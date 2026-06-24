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19:41, 24 июня 2026Мир

Маск признал центральную роль США в создании COVID-19

Маск назвал финансирование USAID ключевым фактором появления COVID-19
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил о центральной роли США в создании коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X, комментируя публикацию о финансировании Уханьского института вирусологии.

«Финансирование USAID сыграло центральную роль в создании COVID-19», — написал Маск.

Ранее другой пользователь сообщил, что Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, выделило китайскому институту 53 миллиона долларов.

12 июня директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Речь идет о 120 биолабораториях более чем в 30 государствах.

В офисе главы Нацразведки также сообщили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических последствий.

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