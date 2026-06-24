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Силовые структуры
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19:38, 24 июня 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала 18 миллионов рублей после слова «шашлык»

МВД: В Пензе пенсионерка отдала мошенникам ₽18 млн, задержан курьер аферистов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Полиция Пензенской области»

В Пензе 71-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

С пожилой женщиной связались аферисты и представились сотрудниками Росфинмониторинга, они убедили ее в необходимости спасти сбережения, для чего вынудили отдать деньги, чтобы положить на якобы «безопасный счет». В течение двух месяцев пенсионерка переводила средства на продиктованные злоумышленниками реквизиты через банкомат. Затем ей сказали отдать еще два миллиона рублей курьеру, который скажет ей кодовое слово «шашлык».

Лишившись денег, женщина обратилась в полицию. Правоохранительные органы нашли посыльного мошенников. Им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На допросе он признался, что из-за материальных трудностей решил подзаработать и нашел вакансию курьера в интернете. Полученные от обманутой пенсионерки деньги он перевел другим участникам преступной группы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули школьника из Москвы на пять миллионов рублей.

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