На Украине рассказали о страхе НАТО перед Россией

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Экс-генпрокурор Украины Пискун: проверив НАТО на прочность РФ может начать мировую войну

Фото: Globallookpress.com

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «НАШ» рассказал об одном из страхов НАТО. По его словам, в случае, если Россия захочет проверить альянс на прочность, это может стать началом Третьей мировой войны.

«Все страны НАТО боятся одного — проверки пятого пункта договора НАТО. Вдруг Путин захочет проверить на прочность НАТО, тогда это война. Пятый пункт — это мировая война. Он затронет Прибалтику, Польша должна идти воевать, должно все НАТО воевать. Это мировая война, кому она нужна сегодня? У немцев еще генетическое опасение этой войны. Немцы помнят, как у них вся Германия была в руинах, каждый третий немец погиб», — заявил экс-генпрокурор.

Ранее Святослав Пискун заявил, что США могут заставить президента Владимира Зеленского и Украину сделать все что им будет угодно. Также его расстроило, что об Украине постоянно говорят, не привлекая страну к разговором а ней.

Марина Совина
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