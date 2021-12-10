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На Украине заявили о возможности США заставить Зеленского делать что им угодно

Экс-генпрокурор Украины Пискун: США могут заставить Зеленского выполнять что угодно

Фото: Globallookpress.com

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «НАШ» заявил, что США могут заставить президента Владимира Зеленского и страну сделать все что им будет угодно.

«Америка может заставить, конечно, Зеленского и Украину выполнять что угодно. Потому что есть рычаги экономические, политические, моральные — какие угодно. Для этого много ума не надо. Странно, что все о нас говорят, не привлекая нас к этому разговору. Это мне очень не импонирует. Возможно, мы могли бы внести какую-то раскраску в этот разговор», — заявил экс-генпрокурор.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что американский лидер Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ввести санкции против России в случае агрессии. Он добавил, что Байден также заверил Зеленского в предоставлении необходимой помощи, чтобы Киев мог дать отпор внешней агрессии.

Марина Совина
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