В Израиле ответили на мат Трампа в адрес Нетаньяху

Израильская партия «Ликуд» ответила экс-президенту США Дональду Трампу, обматерившему лидера движения, бывшего премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении партии газете «Маарив».

«Нетаньяху высоко ценит деятельность президента Дональда Трампа на благо Государства Израиль и его безопасности», — указали в политсиле. При этом отмечается, что экс-премьер также ценит важность союза между Израилем и США, потому ему было важно поздравить Байдена со вступлением в должность.

Ранее 10 декабря Трамп нецензурно высказался в адрес Нетаньяху за то, что тот поздравил Джо Байдена с избранием на его нынешний пост, а также обвинил экс-премьера в нелояльности. «Первым, кто поздравил Байдена, был Биби (прозвище Биньямина в Израиле — прим. «Ленты.ру») Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем любой другой человек, с которым имел дело. Биби мог бы промолчать. Он совершил ужасную ошибку», — высказался Трамп. Он отметил, что с того момента не общался с экс-премьером Израиля. «Пошел он на ***», — добавил экс-глава Белого дома.