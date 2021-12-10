Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Краснодаре открыли бронзовый бюст Александра Невского

В Краснодаре появился бронзовый бюст русского князя Александра Невского

Кадр: НТК Эфир / YouTube

В Краснодаре перед храмом Рождества Христова появился бронзовый бюст русского князя Александра Невского. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

На открытии бюста присутствовал митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий, выступивший с речью, посвященной Александру Невскому: «Он был духовным лидером. Он жил так, как заповедует жить бог, жил согласно вере православной церкви, стремился к исполнению евангельских заповедей».

Отмечается, что бюст появился в Краснодаре в рамках проекта «Аллея российское славы», запущенного Русским географическим обществом. Автором скульптуры выступил заслуженный художник России Анатолий Дементьев.

Ранее сообщалось, что в Красноярске появилась самая длинная лестница в России, которая ведет от лагеря «Гренада» до вершины Торгашинского хребта. Ее протяженность составила около 1200 метров, а перепад высот — 240 метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Устроившему массовую стрельбу в школе Казани предъявили окончательное обвинение
Россиянам дали советы по уходу за лицом зимой
Ургант высмеял решение СК проверить песни Оксимирона и Noize MC
Россиянам напомнили про ограничения в отелях при путешествиях по стране
Риелтор предложил альтернативные меры по контролю рынка аренды жилья
Газ в Латвии подорожает вдвое
Россию назвали страной падающих самолетов
Анита Цой высказалась о долгах за жилье
Обогнавшая всех миллиардеров мира россиянка высказалась о росте своего капитала
Тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter