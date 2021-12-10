В Краснодаре открыли бронзовый бюст Александра Невского

В Краснодаре перед храмом Рождества Христова появился бронзовый бюст русского князя Александра Невского. Об этом сообщает портал «Кубань 24».

На открытии бюста присутствовал митрополит Кубанский и Екатеринодарский Григорий, выступивший с речью, посвященной Александру Невскому: «Он был духовным лидером. Он жил так, как заповедует жить бог, жил согласно вере православной церкви, стремился к исполнению евангельских заповедей».

Отмечается, что бюст появился в Краснодаре в рамках проекта «Аллея российское славы», запущенного Русским географическим обществом. Автором скульптуры выступил заслуженный художник России Анатолий Дементьев.

Ранее сообщалось, что в Красноярске появилась самая длинная лестница в России, которая ведет от лагеря «Гренада» до вершины Торгашинского хребта. Ее протяженность составила около 1200 метров, а перепад высот — 240 метров.