Нижегородский музей впервые запустит экскурсии по подземелью кремля

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) запустил специальную экскурсию для обладателей «Пушкинской карты» — посетители впервые смогут побывать в подземелье Нижегородского кремля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Сотрудники музея познакомят молодых россиян с подземельем Пороховой башни, проведут их по части боевого хода Кремля и покажут смотровую площадку самой высокой башни — Часовой. В конце экскурсии-квеста гостей ждут чай со сладостями и фото на память.

«Игровая форма квеста ни на секунду не повредит исторической составляющей: мы расскажем и об интересных фактах, и о загадках Кремля, над которыми ученые бьются столетиями, и о легендах, которыми овеяны эти древние стены. А если повезет, в подземельях можно будет встретить летучих мышей», — отметили в музее.

Сообщается, что круговой маршрут по стене Нижегородского кремля был открыт в конце лета, в преддверии празднования 800-летия города. Позже сотрудники музея решили подключить к экскурсионному пространству и подземелья. Планируется, что программа скоро станет доступной для всех желающих.

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