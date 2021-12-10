Диетолог Светлана Зеленцова заявила, что обезжиренные продукты не являются полезными. Она объяснила, с чем это связано, в интервью РИА Новости.

Врач раскрыла вред обезжиренных продуктов: по ее словам, большинство их них содержат улучшители вкуса, которые вредят здоровью. Среди них крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и другие соединения.

«Чем более продукт "процессирован", т.е. обработан промышленным способом, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным», — подчеркнула Зеленцова.

Специалист напомнила, что жиры необходимы организму человека. Если в рационе наблюдается их дефицит и преобладание углеводов, со временем это вызовет множество метаболических проблем. Кроме того, при сокращении жиров организм получает меньше жирорастворимых витаминов D, А, Е. Медик добавила, что жиры также нужны для усвоения кальция. Дефицит этого минерала также чреват проблемами со здоровьем.

«Поэтому я бы никому не рекомендовала включать обезжиренные продукты в рацион. В некоторых случаях по медицинским показаниям необходимо ограничивать жиры в рационе, но, и тогда я бы рекомендовала другой подход», — заключила она.

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