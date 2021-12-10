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Главы МИД ЕС обсудят возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Главы МИД стран Евросоюза 13 декабря обсудят европейское присутствие на Олимпиаде в Пекине

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Главы МИД стран Евросоюза 13 декабря обсудят в Брюсселе присутствие европейских политиков и дипломатов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

Уточняется, что конкретных решений о возможном бойкоте на встрече принимать не планируется, дипломаты лишь «обменяются мнениями». «Мы считаем полезным выработку общеевропейского подхода. Однако финальные решения каждое государство ЕС должно принимать самостоятельно», — указал собеседник агентства.

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Ранее к тотальному бойкоту Олимпиады призвали в Европарламенте (ЕП). Заместитель председателя ЕП и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДГ) Никола Бер подчеркнула, что Европейский союз не должен «оставаться в тени США». По ее мнению, Олимпийские игры в Китае стали ошибочной площадкой в неправильном месте.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту также присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Марина Совина
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