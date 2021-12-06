Стало известно о дипломатическом бойкоте США Олимпиады в Пекине

Администрация президента США Джо Байдена объявит дипломатический бойкот Олимпиады-2022, которая пройдет в китайском Пекине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации медиа, соответствующие меры будут предприняты на этой неделе, однако спортсменов они не коснутся. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры.

Совет национальной безопасности обсуждал бойкот «в частном порядке», утверждает телеканал. Его представители отказались комментировать информацию.

Ранее сообщалось, что ряд стран, включая Великобританию и США, рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022. «Это находится на рассмотрении», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, изучает ли американская администрация возможность бойкота.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада запланирована на период с 4 по 13 марта.