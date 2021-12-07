Посольство Китая оценило объявленный США бойкот Олимпиады

Посольство Китайской Народной Республики (КНР) в Вашингтоне оценило дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, объявленный США, передает Reuters.
Посольство назвало решение США о бойкоте Олимпийских игр политической манипуляцией и «серьезным искажением духа Олимпийской хартии». В ведомстве добавили, что заявление американской стороны является «претенциозным действием».
Ранее российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил «психологический прием» США против Китая. По его мнению, бойкот Олимпиады служит морально-психологической мерой воздействия на КНР. Эксперт напомнил, что международные спортивные соревнования неоднократно становились ареной, где государства «мерились размером своих идеологических амбиций».
6 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в китайском Пекине. Однако эти меры не коснутся самих спортсменов. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры.
Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада намечена на период с 4 по 13 марта.