Посольство Китая оценило объявленный США бойкот Олимпиады

Посольство КНР назвало политической манипуляцией решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине

Посольство Китайской Народной Республики (КНР) в Вашингтоне оценило дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, объявленный США, передает Reuters.

Посольство назвало решение США о бойкоте Олимпийских игр политической манипуляцией и «серьезным искажением духа Олимпийской хартии». В ведомстве добавили, что заявление американской стороны является «претенциозным действием».

Материалы по теме «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену? «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?

Ранее российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил «психологический прием» США против Китая. По его мнению, бойкот Олимпиады служит морально-психологической мерой воздействия на КНР. Эксперт напомнил, что международные спортивные соревнования неоднократно становились ареной, где государства «мерились размером своих идеологических амбиций».

6 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в китайском Пекине. Однако эти меры не коснутся самих спортсменов. Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры.

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада намечена на период с 4 по 13 марта.