Белый дом изучит возможность бойкота Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о возможности дипломатического бойкота Олимпиады в китайском Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Это находится на рассмотрении», — сказал Байден, отвечая на вопрос о том, изучает ли американская администрация возможность бойкота.

Ранее Байден привел в замешательство журналистов своим ответом на вопрос о том, отправит ли Вашингтон делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине. «Я — делегация», — заявил Байден, комментируя возможный бойкот мероприятия со стороны американской администрации. По словам озадаченных журналистов президентского пула, было не ясно, что имел в виду глава государства и понял ли он вопрос.

16 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. По информации газеты, технически решение еще не доработано, однако американскому лидеру дали соответствующие рекомендации. Источники в администрации рассказали, что он примет их до конца месяца. В случае объявления бойкота президент и другие официальные лица Вашингтона не будут присутствовать на Олимпийских играх в китайской столице.