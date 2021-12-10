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ФСБ задержала находящегося в федеральном розыске бандита

ФСБ задержала скрывавшегося в Чечне участника преступной группы за убийства в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Чечне сотрудники полиции и ФСБ поймали находящегося в федеральном розыске участника этнической преступной группы. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в Крыму россиянин совершил ряд тяжких преступлений, в том числе убийства и разбои. В 2018 году бандит сбежал с полуострова и несколько лет скрывался.

В ходе спецоперации его задержали в Чечне и этапировали в Крым.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту задержали лидера преступной группировки Оренбургской области Сергея Корчагина, в криминальном мире известного как Корчаг. В это же время в Орске задержали и двух его подчиненных — их подозревают в убийствах, совершенных еще 15 лет назад.

В доме 66-летнего лидера группировки нашли пистолет-пулемет «Скорпион» и другие предметы, которые могут стать уликами.

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Мария Рубникович
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