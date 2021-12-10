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Лидера ОПГ «Корчаги» и его подчиненных задержали за убийства 15-летней давности

Лидера и участников оренбургской криминальной группировки «Корчаги» задержали за убийства

Фото: УМВД по Оренбургской области

Лидера преступной группировки Оренбургской области Сергея Корчагина, в криминальном мире известного как Корчаг, задержали в столичном аэропорту, а в Орске в это время задержали и двух его подчиненных — их подозревают в убийствах, совершенных еще 15 лет назад. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете России (СКР).

Операцию проводили не только полицейские Оренбуржья, но и сотрудники СК, ФСБ и бойцы Росгвардии. В доме 66-летнего лидера группировки нашли пистолет-пулемет «Скорпион», а также некоторые документы и предметы, которые могут послужить уликами.

По данным СКР, задержанные могут быть причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в Орске в 2006 году — автомобиль местного предпринимателя взорвали. Кроме самого бизнесмена, в машине были его водитель и помощник.

Кроме этого, задержанные подозреваются в убийствах двоих жителей Орска — одного застрелили в подъезде его дома из пистолета, второго расстреляли из автомата в автомобиле. Эти преступления были совершены в 2005 и 2006 годах.

Согласно оперативным данным, группировка занималась незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательствами, «крышеванием» бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами незаконной деятельности.

Лидер группы Сергей Корчагин являлся с 2008 года «смотрящим» Оренбуржья, назначал криминальных авторитетов на должности «смотрящих» в крупных городах области — Орск, Новотроицк, Гай, Бузулук. Также он выбирал и «смотрящих» в исправительных учреждениях области для контроля за соблюдением «воровских традиций», урегулирования конфликтов, следил за формированием «общака». Выступал в качестве криминального судьи при разрешении споров между авторитетами уголовного мира.

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Леонид Микуляк
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