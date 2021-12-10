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«Смотрящего» за Оренбуржьем арестовали за организацию ОПГ «Корчаги» и убийства

Суд в Оренбурге заключил под стражу лидера ОПГ «Корчаги» Сергея Корчагина
Начало событий в новости Лидера ОПГ «Корчаги» и его подчиненных задержали за убийства 15-летней давности

Фото: УМВД по Оренбургской области

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ) «Корчаги», обвиняемого в организации убийств по найму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый заключен под стражу по ходатайству следствия на два месяца. Речь идет о смотрящем за Оренбуржьем криминальном авторитете Сергее Корчагине, известном как Корчаг, которого полиция задержала в московском аэропорту.

Других участников ОПГ поймали в Орске. Их всех подозревают в убийствах криминальных авторитетов, совершенных 15 лет назад.

Согласно оперативным данным, группировка занималась незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, вымогательствами, «крышеванием» бизнеса, мошенничествами в финансово-кредитной сфере и другими видами незаконной деятельности.

Лидер группы Сергей Корчагин являлся с 2008 года «смотрящим» Оренбуржья и назначил своих доверенных лиц в городах Орск, Новотроицк, Гай, Бузулук и в исправительных учреждениях области для контроля за соблюдением воровских традиций, урегулирования конфликтов, следил за формированием «общака». Выступал в качестве криминального судьи при разрешении споров между авторитетами уголовного мира.

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Любовь Ширижик
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