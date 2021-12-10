20 выдр повалили мужчину и за 10 секунд 26 раз укусили его за ноги и ягодицы

В Сингапуре десятки выдр напали на британца, повалили его на землю и серьезно покусали. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел, когда британский экспат Грэм Джордж Спенсер гулял по ботаническому саду. Он заметил примерно 20 гладкошерстных выдр, которые переходили дорожку перед ним. По его словам, они вели себя спокойно, пока мимо них не пробежал другой посетитель парка. Разозленные выдры не сумели догнать бегуна и бросились на оказавшегося рядом Спенсера.

Зверьки окружили его и принялись кусать за щиколотки, ноги и ягодицы. Мужчина утверждает, что за 10 секунд его укусили 26 раз. «Я всерьез думал, что умру, — вспоминает он. — Они хотели меня убить». Его спас друг, который шел за ним и сумел отогнать выдр криками. После этого оба укрылись от животных, которые продолжали их преследовать, в гостевом центре.

Сотрудники гостевого центра оказали Спенсеру первую помощь. Позднее он посетил больницу, где ему сделали прививку от столбняка и прописали антибиотики. Для лечения ран потребовались еще три визита к врачу, которые обошлись ему в 1,2 тысячи сингапурских долларов (65 тысяч рублей).

В Сингапуре живут около 90 гладкошерстных выдр. Обычно представители этого вида достигают 1,3 метра в длину и весят от семи до 11 килограммов.

Ранее сообщалось, что во Франции куры убили лису, которая забралась в курятник. Она не смогла сбежать, так как за ней захлопнулась автоматическая дверь.