Московские парковки предложили сделать дороже

Экстремально загруженные в преддверии Нового года автопарковки в Москве предложили сделать дороже. С такой идеей выступил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам автоэксперта, стало сложно найти место даже на парковках с тарифом 380 рублей в час. Шумский считает, что во многом это связано с увеличившимся из-за праздников числом желающих приехать в столичные магазины на машине. «Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный транспортно-пересадочный узел есть — становится совсем скверно в плане парковки», — заявил эксперт.

В качестве решения Шумский предложил пересмотреть стоимость парковок: поднять тарифы на самых популярных улицах и снизить стоимость в районах, где часто есть свободные места для автомобилей. Эксперт отметил, что в других мегаполисах с большим числом машин борются более радикально — в Лондоне и Стокгольме сделали платным въезд в город, а в Токио требуют предварительно приобрести парковочное место.

Ранее Москву предложили избавить от пробок с помощью платного въезда внутрь МКАД. С водителей посоветовали брать как минимум 100 рублей по будням с 07:00 до 22:00. Автомобили экстренных служб, общественный транспорт, такси и мотоциклы от пошлины призвали освободить.