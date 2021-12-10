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Заказанный для перевозки пса самолет обошелся хозяйке в три миллиона рублей

Австралийка арендовала самолет за 45 тысяч долларов, чтобы доставить пса домой к Рождеству

Фото: @milliondollarmunchkin

Туристка из Австралии арендовала частный самолет за 45 тысяч долларов (около трех миллионов рублей) ради возвращения своей собаки домой. Об этом пишет Daily Mail.

Австралийка Наташа Корбин (Natasha Corbin), которая два последних года жила в Новой Зеландии, пять месяцев назад вернулась домой, в Квинсленд. Отмечается, что из-за ограничений, связанных с пандемией, а также строгих правил въезда для животных на материк, она не смогла взять с собой свою собаку по кличке Манчкин (Munchkin).

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Тем не менее девушка надеется, что сможет перевезти пса в Австралию к Рождеству. Специально для этого Корбин заказала частный самолет — его аренда обошлась ей в 45 тысяч долларов (три миллиона рублей). Чтобы хоть как-то компенсировать затраты на перевозку животного, хозяйка собаки предлагает другим туристам купить места на рейсе. Из-за ограничений по весу на борту может разместиться не более пяти человек.

Отмечается, что итоговый счет за организацию перевозки собаки домой может достигнуть 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей). По словам Корбин, она пытается доставить пса в Австралию уже шесть лет — с момента, как подобрала Манчкина щенком на Бали (Индонезия).

Ранее в декабре в Австралии турист поймал дикого щенка динго ради фото и нарвался на штраф в размере 11 тысяч долларов (более 800 тысяч рублей). По информации властей, турист поймал и насильно удерживал животное (возможно, приманив его едой), чтобы сделать снимок на память о посещении Фрейзера, одного из самых уникальных островов Австралии.

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Дарья Рыбак
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