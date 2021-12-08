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Турист сфотографировался с щенком и нарвался на штраф в 800 тысяч рублей

На острове Фрейзер мужчина поймал щенка дикой собаки динго ради фото на память

Фото: страница Queensland Environment на Facebook

В Австралии турист поймал дикого щенка динго ради фото и нарвался на штраф в размере 11 тысяч долларов (более 800 тысяч рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Департамент окружающей среды Квинсленда начал расследование после того, как в сети появились фотографии неизвестного мужчины с щенком дикой собаки динго на руках. По информации властей, турист поймал и насильно удерживал животное (возможно приманив его едой), чтобы сделать снимок на память о посещении Фрейзера, одного из самых уникальных островов Австралии.

Туристам напомнили, что любое взаимодействие с динго на острове, в том числе непреднамеренное, является незаконным. После учащения случаев нападений животных на людей, власти были вынуждены увеличить размер штрафов за вмешательство в жизнь собак с 2,2 до 11 тысяч долларов (со 160 до 800 тысяч рублей).

Дикие собаки динго на острове Фрейзер являются самыми чистокровными из всех австралийских видов этих животных — млекопитающие из этой местности также охраняются самым большим количеством законов, чем какой-либо другой вид динго в Австралии.

Ранее в октябре четыре туриста из Великобритании придумали хитроумный план обхода полиции, чтобы сфотографироваться на фоне извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова). Один из мужчин рассказал, что ради эффектного снимка им пришлось искать дорогу к вулкану в темноте и обходить блокпосты, которые заграждают туристам проход.

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Дарья Рыбак
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