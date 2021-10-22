Британцы скрывались пять часов от полиции ради эффектного фото на фоне вулкана

Четыре туриста из Великобритании придумали хитроумный план обхода полиции, чтобы сфотографироваться на фоне извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова). Об этом пишет New York Post.

Один из членов группы опубликовал фото с товарищами на фоне расплавленной лавы в своих соцсетях. Мужчина рассказал, что ради эффектного снимка им пришлось проделать полноценную операцию в стиле САС (Особая авиадесантная служба Великобритании, специальное подразделение вооруженных сил королевства — прим. «Ленты.ру»): скрываться от полиции, искать дорогу к вулкану Кумбре-Вьеха в темноте и обходить блокпосты, которые заграждают туристам проход.

«Мы купили билеты на самолет, арендовали машину, взяли катер и пять часов ночью бродили в обход армейских блокпостов, но мы, черт возьми, сделали это. Один раз живем!» — написал британец.

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Снимки группы крупным планом помогли полиции опознать нарушителей. Отмечается, что теперь британцам грозит судебный иск за нарушение мер безопасности и создание риска жизни сотрудникам спасательных служб.

Ранее, в сентябре, министр туризма Испании Рейес Марото предложила превратить извергающийся вулкан на гряде Кумбре-Вьеха в достопримечательность. Ее идею раскритиковали оппозиционные политики и местные СМИ, предложив вместо этого решить проблемы, связанные с уничтожением более 100 домов и эвакуацией 10 тысяч человек.

Извержение началось 19 сентября около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо. Последний раз вулкан Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. В этот раз извержение началось после сейсмической активности на Пальме, за которой внимательно следили эксперты. Отмечается, что в стихийном бедствии никто не пострадал.