На Украине заявили о нехватке ресурсов для отражения нападения России

В отсутствие поддержки со стороны Запада Украине не хватит собственных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения со стороны России. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times.

По его словам, в случае вторжения руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сможет оперативно координировать оборону, а российские военные с помощью авиации и ракет уничтожат украинские склады с боеприпасами и войска в окопах.

«Они (украинские военнослужащие — прим. «Ленты.ру») будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то что у них есть в руках, но, поверьте мне, нет в мире армии, которая могла бы устоять без доставки резервов», — подчеркнул Буданов.

В ноябре руководитель ГУР Минобороны Украины сообщил, что Россия намерена напасть на Украину и стягивает для этого войска к границе. Российская сторона опровергла эти обвинения и отметила, что подобные заявления являются ложью.