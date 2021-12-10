Россию назвали страной падающих самолетов

2021 год по количеству авиакатастроф для России стал рекордным, пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК) в публикации, получившей название «Страна падающих самолетов».

«За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа — погибли более 100 человек», — посчитали в издании.

Основными причина летных происшествий в публикации называются «отказ техники, ошибки летного состава в технике пилотирования, несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей и падение уровня подготовки командиров, летных экипажей, снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов».

«В 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф», — заключают в еженедельнике.

В августе канал «Военный обозреватель» в Telegram подсчитал, что за последний месяц с российскими самолетами произошло шесть катастроф.