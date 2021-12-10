Путин рассказал о «cакраментальных вопросах» от Назарбаева

Президент России Владимир Путин рассказал о сакраментальных вопросах от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые тот задал во время телефонного звонка. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Как отметил глава государства, Назарбаев был инициатором создания Евразийского экономического союза. «Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных, так бы сказал, вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее», — поделился Путин.

Президенты двух стран договорились, что таким приоритетом для государств будет создание интеграционного объединения, добавил российский лидер.

Ранее Назарбаев рассказал о доверительных и добрых отношениях Путиным, которые сложились в ходе совместной работы. «Не за красивые глаза, а мы убедились, как мы работаем, как мы защищаем, компромиссно решаем вопросы», — отметил он.

