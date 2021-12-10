В Госдуме оценили перспективы закона о новогодней пенсии

Правительство может дать отрицательное заключение по законопроекту о выплате 13-й пенсии перед Новым годом. Так в разговоре с «Газетой.ру» оценил перспективы законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект мог быть внесен с нарушениями, что и должно проверить правительство. Также, по словам Нилова, кабмин обычно не одобряет такие законопроекты, поскольку они создают дополнительные расходы. «Но ЛДПР всегда поддерживает любые идеи, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров», — заявил депутат.

Также Нилов считает, что не все категории пенсионеров могут нуждаться в 13-й пенсии. Например, пенсионеры, получившие надбавку за работу судьями или депутатами. «Справедлива ли она при такой высокой надбавке, когда у нас такое количество людей получают пенсию на уровне прожиточного минимума», — добавил Нилов.

С предложением ввести 13-ю пенсию для россиян выступил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Он направил соответствующий законопроект в правительство для получения заключения.