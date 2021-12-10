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Появилось видео разговора подозреваемого в растрате детских денег экс-депутата

Появилось видео с подозреваемым в хищении денег на питание детей экс-депутатом Латышевым

В сети появилось видео разговора экс-депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева, подозреваемого в хищении денег, выделенных на отдых детей из малоимущих семей, с подчиненными по поводу экономии на еде в детских лагерях. Его опубликовали «Известия».

На кадрах бывший чиновник вместе с коллегой рассчитывают стоимость питания за один день в детском лагере. При этом его коллега Светлана Ершова предлагает в дни, когда лагерь будет посещать проверка, тратить большую сумму на питание, а в другие дни — меньшую.

По словам Ершовой, можно экономить на питании, если включать в детское меню мясо только в дни проверок, а в остальное время обходиться пирожками.

«Ведь можно рассчитать меню в тот день, когда будет инстанция, по нормам — крупы, мясо. В другой день — не по нормам (...) Может, там пирожок, наоборот, дешевый, но дети не будут голодными», — говорит Ершова экс-депутату.

Ранее правоохранительные органы провели обыск в роскошном доме бывшего депутата Латышева. Экс-парламентария проверяют на причастность к махинациям с деньгами, выделенными на отдых детей из малообеспеченных семей. Латышев курировал данное направление с 2015 года. Из бюджета направили один миллиард рублей на отдых детей в лагерях. Следствие считает, что экс-депутат похитил 30 процентов от этой суммы.

Анна Филипенко
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