Сенатор припомнила Байдену его слова о России

Президент США Джо Байден жестко высказывался о России, когда не был у власти, но сейчас его риторика в адрес российского коллеги Владимира Путина изменилась. Слова американского лидера припомнила ему сенатор от Республиканской партии Марша Блэкберн в Twitter.

Политик опубликовала скриншот публикации Байдена, датированной 2018-м годом, в которой он резко раскритиковал внешнюю политику российского лидера. «Теперь, когда ему приходится сталкиваться с Путиным лицом к лицу, он сдается», — подчеркнула она.

Ранее политолог Алан Кафруни рассказал, что виртуальная встреча президентов Байдена и Путина , которая прошла 7 декабря, вскрыла противоречия в американских элитах, связанные с видением политики в отношении России. По его словам, с момента летнего саммита в Женеве на Байдена оказывали давление сторонники более жесткого подхода.