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Встреча Байдена и Путина вскрыла противоречия в американских элитах

Политолог Кафруни: на Байдена оказывают давление сторонники жесткого подхода к России

Фото: Reuters

Виртуальная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина вскрыла противоречия в американских элитах, связанные с видением политики в отношении России. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

Политолог отметил, что с момента относительно примирительного саммита, который прошел в Женеве в июне этого года, на Байдена оказывали давление сторонники более жесткого подхода. Так, примером этой внутренней напряженности стал достаточно воинственный брифинг замгоссекретаря США Виктории Нуланд по итогам виртуальной встречи с Путиным, состоявшейся 7 декабря. Непростая внутриполитическая обстановка вынуждает американского президента искать баланс между интересами разных политических элит.

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«Таким образом, хоть сам Байден и угрожал Путину дальнейшими драконовскими санкциями, масштабный и расширенный оборонный бюджет, из которого были исключены санкции против "Северного потока-2", тем не менее, был принят при подавляющей поддержке двух партий», — отметил Кафруни.

Встреча между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа и проходила по специальному каналу видеосвязи. Переговоры стали пятым контактом глав государств с момента вступления Байдена в должность. Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. После встречи Нуланд в очередной раз предостерегла Москву от «вторжения на Украину» и заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы.

В тот же день был представлен оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год. В него не были включены санкции ни против российского газопровода «Северный поток-2», ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

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Валентина Шварцман
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