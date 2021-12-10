В Калининграде отреставрировали старинный немецкий дом

В Калиниграде, на улице Киевской, отреставрировали старинный четырехэтажный дом немецкой постройки. Об этом сообщает портал KGD.ru.

Так, стены первого этажа и обрамления окон покрасили в кофейне-коричневый цвет, верхний этаж стал бледно-бежевого оттенка. Кроме того, на лицевом фасаде установили барельеф совы.

Отмечается, что здание богато на декоративные элементы — его украшают сандрики, барельефы и маскароны. Ремонт, за который отвечала частная компания, обошелся примерно в три миллиона рублей.

Ранее в сентябре студентка из Калининграда самостоятельно отреставрировала городские скамейки а свой счет. Девушка восстановила разрушающиеся немецкие лавочки цветной мозаикой. По ее словам, проект реставрации она придумала случайно — когда проезжала по улице и увидела плохое состояние скамеек.