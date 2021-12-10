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В Нижний Новгород доставили 11 ретро-трамваев

В Нижний Новгород доставили 11-й по счету ретро-трамвай для обновления электротранспорта

Фото: «В городе N»

В Нижний Новгород доставили последний по счету ретро-трамвай. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на пресс-службу екатеринбургской компании-производителя вагонов «Уралтрансмаш».

Известно, что муниципалитет закупил ретро-вагоны в рамках программы по обновлению городского электротранспорта. На данный момент 11-й ретро-вагон проходит процедуру оформления после технической приемки. После этой процедуры он начнет курсировать по городу.

В августе сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили ретро-трамвай 1938 года. Согласно материалу, экскурсионный трамвай образца 1938 года курсировал по улице Рождественской до конца лета 2021 года. Ретро-трамвай следовал по маршруту №11А по пяти остановкам в районе Нижневолжской набережной: площадь Народного Единства, площадь Маркина, Рождественская церковь и площадь Благовещенская.

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Айсель Эюбова
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