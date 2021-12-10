В США застрелили рэпера из-за войны между уличными бандами

В США застрелили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, который более известен слушателю как Slim 400. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным полиции, музыканта убили утром в четверг, 9 декабря, в Лос-Анджелесе. Тело рэпера обнаружили правоохранители, которые прибыли на место после информации о выстрелах.

Мужчина был доставлен в местную больницу, где позже он скончался от полученных ран. По одной из версий, Slim 400 могли убить из-за войны между уличными бандами Лос-Анджелеса.

Кохран родился в семье военнослужащего в Германии. В детстве он вместе с родителями вернулся в Лос-Анджелес.

Летом 2019 года рэпера госпитализировали со множеством огнестрельных ранений. Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия был замечен автомобиль черного цвета. Тогда рэпер получил 10 огнестрельных ранений и чудом выжил. По его словам, он попал в засаду во время нападения, когда навещал свою семью.