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Российскому рядовому вынесли приговор за слово «Ингушетия» на спинах сослуживцев

В Иркутске рядовой написал на спинах солдат слово «Ингушетия» и получил условный срок

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно военнослужащего Рамзана Албакова, написавшего на спинах сослуживцев слово «Ингушетия» пеной для бритья. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.

Суд установил, что, сделав надпись, Албаков устроил на фоне сослуживцев фотосессию, а затем выложил изображения в социальную сеть. При этом предварительно рядовой угрожал солдатам-срочникам расправой.

Как уточняет «Тайга.инфо», рядового признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 335 УК («Неуставные отношения») и пункту «а» части 2 статьи 282 УК («Возбуждении ненависти с использованием интернета»).

Ранее в Хабаровске капитана российской армии приговорили к семи годам колонии за хищение еды на 20 миллионов рублей. Его сообщник получил четыре года. Осужденные создали излишки еды, предназначенной для военнослужащих, и продали их частным лицам.

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Мария Рубникович
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