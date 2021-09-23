Капитана российской армии осудили за хищение еды на 20 миллионов рублей

Капитан российской армии получил семь лет колонии за хищение еды на 20 миллионов рублей

В Хабаровске за хищение продуктов питания к семи годам колонии общего режима был приговорен капитан российской армии Алан Хасиков. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУСКР).

Сообщника Хасикова — управляющего столовой воинской части 16788 Владислава Подкутова осудили на четыре года. Как установил суд, с апреля 2017-го по октябрь 2018 года осужденные создали излишки еды, предназначенной для военнослужащих, и продали их частным лицам. Ущерб от их деятельности оценивается в 20 миллионов рублей.

ГВСУСКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и статье 160 («Растрата с использованием служебного положения») УК РФ. Краснореченский гарнизонный военный суд обязал осужденных возместить в полном объеме ущерб, нанесенный министерству обороны РФ.

18 августа сообщалось, что Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищениях при поставках продуктов питания в санатории МВД «Руза» и «Подмосковье», расположенные в Московской области.