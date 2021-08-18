Полковника обвинили в откатах за поставку икры в санатории МВД в Подмосковье

Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищениях при поставках продуктов питания в санатории МВД «Руза» и «Подмосковье», расположенные в Московской области. В нем фигурируют полковник внутренней службы Павел Зинов и предпринимательница Татьяна Скобелкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, компания Скобелкиной заключила с «Рузой» договоры на поставку деликатесов на общую сумму восемь миллионов рублей. Однако рыба была заменена на более дешевые сорта, а вместо натуральной красной икры санаторий получил имитированную. Ущерб, по оценке следствия, составил 1,8 миллиона рублей, которые похитили фигуранты дела. Аналогичная схема хищения была применена в санатории «Подмосковье». Там сумма контрактов составила 35 миллионов рублей, но через некоторое время санаторий в одностороннем порядке расторг их в связи с отсутствием ветеринарных документов на поставляемые рыбу и мед.

Начальник санатория «Подмосковье» Павел Зинов ранее был задержан. Его обвинили в получении откатов от Скобелкиной в размерен не менее трех миллионов рублей. Оба фигуранта своей вины не признают. Полковник находится в СИЗО, а Скобелкину через полгода отпустили из СИЗО под домашний арест.