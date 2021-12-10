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Российские чиновники спасли старинный дом от незаконного сноса

В Казани чиновники спасли старинный дом от незаконного сноса

Фото: телеграм-канал «Mash Iptash»

Чиновники спасли дом Пашковского в Казани от незаконного сноса и привлекли купившую исторический объект фирму к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации канала, фирма «Картли» с 2020 года добивалась того, чтобы со старинного особняка сняли охранный статус. Это позволило бы им на законных условиях снести дом, но им отказывали. Тем не менее они все равно сломали флигель дома.

Местный комитет по охране объектов культурного наследия провел проверку и обнаружил массу нарушений: в доме разрушались фасад и стены, крыша протекала. В итоге чиновники засудили фирму — ей назначили штрафов на общую сумму около 300 тысяч рублей. Дом Пашковского признали объектом культурного наследия.

Ранее в Казани реставраторы начали изучать исторический фасад здания, спасенный гидом от коммунальщиков. Россиянин Игорь Боталов проходил мимо дома на улице Баумана, 72, как раз в тот момент, когда строителя сняли штукатурку и пытались свежей краской закрасить выполненную арабской вязью надпись на татарском языке. Он остановил коммунальщиков и обратился в комитет по охране объектов культурного наследия.

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