Россиянин спас от коммунальщиков исторический фасад здания

В Казани реставраторы начали изучать исторический фасад здания, спасенный гидом от коммунальщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Россиянин Игорь Боталов проходил мимо дома на улице Баумана, 72, как раз в тот момент, когда строителя сняли штукатурку и пытались свежей краской закрасить выполненную арабской вязью надпись на татарском языке. Он остановил коммунальщиков и обратился в комитет по охране объектов культурного наследия.

Оказалось, фасад здания действительно имеет историческую ценность. Реставраторы начали копировать текст с него с помощью специальной пленки. По словам архитектора-реставратора Наили Фахрутдиновой, надписи, предположительно, начала XX века.

Ранее в Дагестане рабочие случайно нашли рядом со строящейся многоэтажкой на глубине трех метров древнее подземное сооружение — 22-метровый тоннель XVIII–XIX веков. Высота тоннеля составляет два метра, ширина — три с половиной. Внутри сооружения нашли фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водопровод.